На Большом проспекте Петроградской стороны таксист побил граждан КНР

Причины случившегося уточняются.

Вечером в пятницу, 30 октября, стало известно о нападении на граждан Китая на Петроградской стороне в Петербурге. Момент происшествия попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv.

Как рассказал Piter.tv источник в правоохранительных органах, на туристов из КНР напал агрессивный водитель такси. Все произошло у дома № 33 по Большому проспекту Петроградской стороны. Водитель автомобиля "Хендай" повалил одного из своих клиентов на землю, после чего завязалась драка. Водитель скрылся, а трое туристов после случившегося отправились писать заявление в полицию.

Ранее мы сообщали о том, что в парке Оккервиль заметили неадекватного "любителя" детей.

Видео: Piter.tv