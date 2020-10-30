  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:37
159
mook1
Код вставки плеера

На Большом проспекте Петроградской стороны таксист побил граждан КНР

0 0

Причины случившегося уточняются.

Вечером в пятницу, 30 октября, стало известно о нападении на граждан Китая на Петроградской стороне в Петербурге. Момент происшествия попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv.

Как рассказал Piter.tv источник в правоохранительных органах, на туристов из КНР напал агрессивный водитель такси. Все произошло у дома № 33 по Большому проспекту Петроградской стороны. Водитель автомобиля "Хендай" повалил одного из своих клиентов на землю, после чего завязалась драка. Водитель скрылся, а трое туристов после случившегося отправились писать заявление в полицию.

Ранее мы сообщали о том, что в парке Оккервиль заметили неадекватного "любителя" детей.

Видео: Piter.tv

Теги: китай, петербург, побои, туристы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии