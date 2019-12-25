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В парке Оккервиль заметили неадекватного "любителя" детей
Сегодня, 17:26
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В парке Оккервиль заметили неадекватного "любителя" детей

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Полиция проверяет сообщение местных жителей.

Днем в пятницу, 30 октября, жители микрорайона во Всеволожском районе Ленобласти пожаловались в полицию на неадекватное поведение молодого человека в парке Оккервиль. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в верхней части парка у церкви был замечен мужчина, который наблюдал за детьми и трогал свои половые органы. На неизвестном была черная одежда, у него была "странная речь" и "зажатые пальцы", сообщили очевидцы. Полиция проверяет сообщение местных жителей.

Ранее мы сообщали о том, что детский санаторий "Жемчужина" выплатит штраф за неисполнение требований КГИОП.

Фото: Piter.tv

Теги: всеволожский район, извращенец, ленобласть, новый оккервиль, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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