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После изнурительной жары на Петербург обрушился град и ливень 

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Градом засыпало дворы в центре города.

Во вторник, 9 июня, на Северную столицу обрушился сильный град и ливень. Видео с погодным явлением успели заснять сотрудники Piter.TV.

Стихия обрушилась на Невский и Колпинский районы.

У меня град был такой силы, я думала окна все будут в дырочку

отмечает очевидец.

На кадрах видно, что один из петербургских дворов полностью засыпало градом. Некоторые припаркованные машины пострадали от осадков. 

Отметим, что петербургский "Водоканал" подготовился к обильным дождям, прогнозируемым на 10 и 11 июня. Также предприятие предупредило городских автомобилистов о залитых водой низинах.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам рассказали, как вести себя в жару, чтобы не перегреться.

Видео и фото:Piter.TV

Теги: град спб, новости спб, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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