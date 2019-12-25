Петербургский "Водоканал" подготовился к сильным дождям

Предприятие контролирует проблемные адреса и готово реагировать на подтопления.

Петербургский "Водоканал" подготовился к обильным дождям, прогнозируемым на 10 и 11 июня. Как сообщили в пресс-службе Смольного, предприятие проконтролирует работу системы канализации и проследит за точками возможных подтоплений на проблемных адресах.

Накануне дождей "Водоканал" очистил сети водоотведения от посторонних предметов и мусора и проверил состояние ливневых колодцев. В случае возникновения скоплений воды, а такое может произойти с интенсивностью выпадения осадков свыше 15 мм за 20 минут, специалисты просят обращаться на горячую линии "Водоканала", чтобы оперативно устранить потоп. Также предприятие предупредило городских автомобилистов о залитых водой низинах.

В случае высокой интенсивности ливней возможно временное формирование скоплений воды в низинах, особенно под мостами и путепроводами. На предприятии внимательно следят за прогнозами погоды и в дальнейшем планируется своевременно информировать жителей о предпринимаемых мерах. "Водоканал"

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Фото: Piter.TV