Проведение работ согласовали со Службой капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что на петербургской дамбе завершаются водолазные работы. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции КЗС.

Отмечается, что во время работ движение по дамбе осуществлялось в штатном режиме. Погружение водолазов согласовано со Службой капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Работы велись на судопропускном сооружении С-2.

Работы закончатся в понедельник, 8 июня.

Ранее мы сообщали о том, что на фоне прогноза "Водоканал" подготовился к возможным подтоплениям в Петербурге.

Фото:architectureguru.ru