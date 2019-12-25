Если показатели интенсивности осадков превысят норматив, то в компании будут готовы 42 бригады оперативного реагирования.

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что на фоне прогноза "Водоканал" подготовился к возможным подтоплениям в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что в случае обильных осадков, в Петербурге для разрешения ситуации с разливами выйдут 42 бригады оперативного реагирования.

Также горожанам напомнили, что при обнаружении скоплений воды необходимо сообщить об этом на Горячую линию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по тел.: 305-09-09.

Ранее мы сообщали о том, что в пятницу в Петербурге будут весь день идти дожди.

Фото:vk.com/spb_today