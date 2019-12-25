В пятницу в Петербурге будут весь день идти дожди

В этот день температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов.

В пятницу, 5 июня, в Петербурге ожидается теплая, но дождливая погода. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

На протяжении всего дня в городе будут идти кратковременные дожди. В ночь на 5 июня в Северной столице похолодает до плюс 11-13 градусов. Днем температура воздуха поднимется до плюс 20-22 градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-5 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 753 мм рт. ст.

Ранее главный синоптик Петербурга посоветовал не ждать жары в июне.

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