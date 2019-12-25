Главный синоптик Петербурга посоветовал не ждать жары в июне

В среднем будет порядка 16-21 градуса.

В Петербурге, по прогнозам синоптиков, температура в июне будет в рамках климатической нормы. Это же касается и количества осадков. Как рассказал "Петербургскому Дневнику" главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в июне ждать жаркой погоды не стоит.

В среднем будет порядка 16-21 градуса, но в отдельные дни возможно повышение до 22-27 градусов тепла. Александр Колесов

При этом заметное повышение температуры воздуха ожидается уже с 5-7 июня, в Петербурге будет более +25 градусов. А вот во второй половине месяца город окажется под влиянием очередных циклонов, которые принесут дожди. Александр Колесов отметил, что осадки принесут закономерное понижение температуры.

У нас в принципе, по наблюдениям за последние 20 лет, было всего два июня с положительной аномалией, то есть когда температура была выше климатической нормы. Александр Колесов

В Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в июне.

Фото: Piter.TV