В европейской части России погода будет в пределах нормы.

В Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в июне. Заявление сделал научный руководитель учреждения Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, в июне 2020 года погода не будет однородной — волнами в регионы будут приходить похолодания и жара. Теплее, чем обычно, будет в Якутии, Чукотке и Красноярском крае. В регионах рядом с большой водой - в Крыму, Таймыре, Краснодарском крае и на Тихоокеанском побережье — осадков выпадет больше среднемесячной нормы.

В европейской части России погода будет в пределах нормы. В некоторые дни температура будет выше средней для июня.

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