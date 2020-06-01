Под Уфой выпал "коронавирусный" град

Жителей поразил крупный град необычной формы.

Накануне под Уфой выпал град необычной формы.

Вчера, 31 мая, по отдельным районам Башкирии прошел мощный ураган со шквалистым ветром, порывы которого достигали 27 метров в секунду, а местами выпал крупный град. Отдельные градины были размером с куриное яйцо.

Град принес огромный урон. Градины побили посевы, а также повредил автомобили. Но местных жителей удивил не только размер градин, а также их виде. Град по форме напомнил им о коронавирусе. Другим градины показались похожими на шампиньоны, киви в разрезе и медуз.

Видео: ВК, Ягодка - Малинка садоводы г. Магнитогорска

Фото: ВК, Ягодка - Малинка садоводы г. Магнитогорска, скриншот видео YouTube/Погода от шефа