Под Уфой выпал "коронавирусный" град

Накануне под Уфой выпал град необычной формы.
Вчера, 31 мая, по отдельным районам Башкирии прошел мощный ураган со шквалистым ветром, порывы которого достигали 27 метров в секунду, а местами выпал крупный град. Отдельные градины были размером с куриное яйцо.
Град принес огромный урон. Градины побили посевы, а также повредил автомобили. Но местных жителей удивил не только размер градин, а также их виде. Град по форме напомнил им о коронавирусе. Другим градины показались похожими на шампиньоны, киви в разрезе и медуз.
Видео: ВК, Ягодка - Малинка садоводы г. Магнитогорска
Фото: ВК, Ягодка - Малинка садоводы г. Магнитогорска, скриншот видео YouTube/Погода от шефа
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