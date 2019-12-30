Петербуржцам рассказали, как вести себя в жару, чтобы не перегреться

В список вошли 10 рекомендаций.

В связи с установившейся в Петербурге жаркой погодой медики составили 10 рекомендаций, которые помогут горожанам чувствовать себя комфортно и не перегреться при высоких температурах. Список опубликован на сайте петербургского Роспотребнадзора.

В частности, в жаркую погоду стоит меньше бывать на улице и свести к минимуму физические нагрузки. Помещение необходимо проветривать, приоткрывая форточки и окна, если есть возможность – включить вентиляторы.

На улицу лучше надевать светлую легкую одежду из натуральных тканей. Желательно следить за тем, чтобы ворот был не тугим. Также необходимо пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками.

Организму летом нужна нежирная пища. Лучше всего ограничить употребление мяса, заменив его на рыбу или морепродукты. Стоит оградить себя от копченых и скоропортящихся продуктов. Есть лучше ранним утром или вечером, когда жара не такая сильная.

Нельзя забывать о питье. В жаркую погоду можно пить чай, минеральную воду, морсы, кисломолочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки. А вот от газировки и других сладких жидкостей лучше отказаться, также как и от энергетиков и алкоголя. Пить нужно до 1,5 литров жидкости в сутки всем, кроме тех людей, у кого есть заболевания почек и сердечно-сосудистой системы.

Укрепляйте иммунитет: ешьте фрукты и овощи, но не забывайте их тщательно мыть. Рекомендуется в течение дня принимать прохладный душ, ограничить поездки на личном и общественном транспорте.

Выбирать следует те магазины, в которых нет большого скопления людей, а в помещениях обеспечен оптимальный температурный режим.

Купаться и проводить другие водные процедуры рекомендуется на открытом воздухе только в отведенных для этих целей местах.

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