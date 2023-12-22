На Петербург надвигается циклон, который принесет тепло, а затем похолодание

В среду в городе обещают мокрый снег и около 0 градусов тепла. А в четверг начнется похолодание.

На Петербург надвигается новый циклон. В среду, 10 января, из-за смещения атмосферного фронта выпадут осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом сообщил в своем tg-канале главный синоптик города Александр Колесов.

В промежутке между двумя циклонами температура воздуха успела понизиться, сейчас в Санкт-Петербург -4…-5 градусов, но повышение температуры неизбежно, хотя этот процесс идет не очень быстро, вечером температура всё же перейдет через ноль градусов. Александр Колесов, синоптик

Ночью начнется потепление. Столбики термометров покажут +1 градус. Днем в четверг, 11 января, начнется влияние тыла циклона. Жители почувствуют похолодание. К вечеру в Петербурге подморозит до -10 градусов.

Ранее на Piter.tv: Петербург 10 января находится в ожидании теплого фронта.

Фото: Pxhere