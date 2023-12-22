Петербург 10 января находится в ожидании тёплого фронта

В Петербурге -1…+1 градус.

Санкт-Петербург в среду, 10 января, находится в ожидании тёплого фронта. Подробно о прогнозе на сегодняшний день рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Проводив вчера на юг один циклонический вихрь, сегодня Северная столица окажется на пути тёплого атмосферного фронта, связанного со следующим облачным вихрем, приближающимся с севера. Михаил Леус, синоптик

В регионе сохранится облачная погода, после полудня пойдёт снег, местами переходящий в мокрый, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в Петербурге -1…+1 градус, по Ленобласти -4…+1 градус. Ветер западный 5-10 м/с, во второй половине дня порывистый.

В четверг пройдёт кратковременный снег, гололедица и утром -3…-5 градусов, с дальнейшим понижением в течение дня.

Уже днем в четверг морозный характер погоды начнет восстанавливаться и температура воздуха вернется к привычным -10…-15 градусам, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

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Фото: Piter.tv