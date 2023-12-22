В Петербург к четвергу вернётся мороз

По данным синоптика, такие перепады температуры от мороза до оттепели не редкое явление.

Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается первая оттепель в этом году. Но уже днем в четверг морозный характер погоды начнет восстанавливаться и температура воздуха вернется к привычным -10…-15 градусам, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Серия циклонов принесет не только оттепель, но и осадки в виде снега и мокрого снега, усиление ветра и другие погодные явления в виде ухудшения видимости, налипание мокрого снега. Александр Колесов, синоптик

По данным синоптика, такие перепады температуры от мороза до оттепели не редкое явление. Даже в очень холодном 2003 году 9 января температура воздуха повысилась в Санкт-Петербурге до -2 градусов.

Фото: Piter.tv