В Петербурге 9 января ожидается первая оттепель 2024 года

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса

Во вторник, 9 января, Северная столица будет ощущать влияние тёплого сектора циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над Карелией. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе ожидается облачная погода, временами снег, мокрый снег, ближе к вечеру местами морось, на дорогах и тротуарах гололедица. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -3…+2 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

В среду пройдёт небольшой снег, ожидается гололедица и -5…-7 градусов.

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Фото: Piter.tv