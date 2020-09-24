На Октябрьской набережной пробка в 2 км из-за ДТП

Вечером 10 апреля на перекрёстке Октябрьской набережной и проспекта Большевиков в Петербурге случилась авария. В районе дорожного происшествия образовался затор длиной почти два километра.

Подписчики телеграм-канала "Мегаполис" сообщают, что якобы столкнулись три автомобиля и автобус. Очевидцы в сервисе "Яндекс. Карты" пишут, что одна машина перевернулась, остальные получили серьёзные повреждения. Один из водителей предупредил, что пробки страшные и лучше не ехать в эту сторону.

На кадрах с места событий видна машина скорой помощи. Издание "Фонтанка" выясняет детали произошедшего.

