За год количество пустующих помещений на Невском проспекте уменьшилось на 45%

В стрит-ритейле наблюдается положительная динамика.

По данным на конец сентября этого года, количество пустующих помещений в стрит-ритейле на Невском проспекте уменьшилось за год на 45%. Данные привела компания "JLL".

В настоящий момент на Невском проспекте, от Адмиралтейства до площади Восстания, пустуют 9,3% помещений. Старо-Невский проспект, отмечают эксперты, находится на докризисном уровне – свободными остаются 7,1% помещений.

В III квартале этого года более 50% новых арендаторов – общепит и магазины сладостей (в том числе новая сеть кондитерских "Elit LoQum", кафе-пекарня "Слой", кофейня "Britishbro coffee"). По итогам трех кварталов эксперты пришли к выводу – количество открытий кафе и ресторанов на Невском проспекте превысило число закрытий. Положительная динамика в общепите наблюдается с начала лета. Старо-Невский проспект продолжает усиливать позиции в качестве главного люксового fashion-коридора.

Ранее стало известно, что в Петербурге объём предложения на первичном рынке апартаментов снизился, а на вторичном вырос.

Фото: Piter.tv