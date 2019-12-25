В Петербурге объём предложения на первичном рынке апартаментов снизился, а на вторичном вырос

Объём апартаментов, которые продаются физическими лицами в Петербурге, вырос на 7%.

Во вторник, 21 сентября, эксперты проекта Avenue Apart на Дыбенко сообщили Piter.tv, что объём предложения апартаментов на первичном и вторичном рынках Петербурга за год (с августа 2020 по август 2021) снизился 24,4% до 2,47 тыс. юнитов. За тот же период количество предложений на первичном рынке апартаментов сократилось на 31% до 1,86 тыс. апартаментов, а на вторичном, наоборот, выросло на 7% до 0,6 тыс. апартаментов.

В августе этого года в сегменте новых апартаментов был представлен самый широкий выбор в сегменте апартаментов-стоудий. рамках этого формата экспонируется 0,78 тыс. объектов. Средняя стоимость предложения составляет 4,09 млн рублей (это выше на 31%, чем в прошлом году).

В сегменте однокомнатных апартаментов экспонируется 0,73 тыс. юнитов. Средняя стоимость предложения составляет 5,76 млн рублей. В сегменте двухкомнатных – 0,35 тыс. объектов со средней стоимостью 10,39 млн рублей.

Ранее мы писали, что спрос на апартаменты в Петербурге достиг исторического максимума.

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