В Петербурге снизился уровень вакантности на рынке стрит-ритейла

Стрит-ритейл восстанавливается после первого года пандемии.

За полгода количество свободных помещений на центральных улицах Петербурга сократилось на треть по сравнению с концом 2020 года – 11,5% против 15,7%. Данные привели аналитики международной консалтинговой компании "Colliers".

На улицах Петербурга увеличилось количество магазинов одежды и обуви – на 26 открытий пришлось всего 9 закрытий. В сфере общепита открылись 33 заведения и закрылось 21 заведение. Также медленно, но уверенно на городские улицы возвращаются сувенирные магазины. А вот банки покидают центральные улицы.

Результаты первого полугодия 2021 года подтверждают тренд на восстановление петербургского стрит-ритейла. Помимо послабления эпидемиологических ограничений важным драйвером роста сегмента стал значительный приток в Северную столицу российских туристов. Юлия Кузнецова, заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers.

Ранее мы писали, что спрос на новостройки с отделкой в Петербурге вырос на 21% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Piter.tv