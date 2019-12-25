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В Петербурге снизился уровень вакантности на рынке стрит-ритейла
Сегодня, 21:16
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В Петербурге снизился уровень вакантности на рынке стрит-ритейла

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Стрит-ритейл восстанавливается после первого года пандемии.

За полгода количество свободных помещений на центральных улицах Петербурга сократилось на треть по сравнению с концом 2020 года – 11,5% против 15,7%. Данные привели аналитики международной консалтинговой компании "Colliers". 

На улицах Петербурга увеличилось количество магазинов одежды и обуви – на 26 открытий пришлось всего 9 закрытий. В сфере общепита открылись 33 заведения и закрылось 21 заведение. Также медленно, но уверенно на городские улицы возвращаются сувенирные магазины. А вот банки покидают центральные улицы. 

Результаты первого полугодия 2021 года подтверждают тренд на восстановление петербургского стрит-ритейла. Помимо послабления эпидемиологических ограничений важным драйвером роста сегмента стал значительный приток в Северную столицу российских туристов. 

Юлия Кузнецова, заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers.

Ранее мы писали, что спрос на новостройки с отделкой в Петербурге вырос на 21% по сравнению с прошлым годом.

Фото:  Piter.tv

Теги: статистика, стрит-ритейл
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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