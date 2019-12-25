Спрос на новостройки с отделкой в Петербурге вырос на 21% по сравнению с прошлым годом

За семь месяцев спрос на квартиры с отделкой в новостройках Петербурга вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В четверг, 19 августа, аналитики группы компаний "Балтийская недвижимость" поделились с Piter.tv данными, согласно которым петербургские новые квартиры без отделки дороже и просторнее своих аналогов с отделкой, а спрос на новостройки с отделкой вырос на 21%.

В июле прошлого года спрос на покупку новых квартир с отделкой вырос на 20,97% по сравнению с июлем прошлого года. Однако динамики спроса на такие лоты по сравнению с прошлым июлем практически нет. Вместе с тем, по итогам семи месяцев текущего года, спрос на квартиры с отделкой в новых проектах города вырос на 11%.

На данный момент в городе продают около 1,7 тыс. квартир в новостройках, которые должны сдать в этом году. Среди них только 614 будут с отделкой. Стоимость объектов без отделки почти на 40% выше: средняя цена за квартиру с отделкой составляет 9,93 млн рублей, а без отделки – 13,88 млн рублей. Так, средняя стоимость "квадрата" с отделкой составляет 191,2 млн рублей, а без отделки один "квадрат" оценивается в 257, 3 тыс. рублей. Эксперты полагают, что такая разница из-за того, что средняя площадь квартир без отделки больше.

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Фото: Piter.tv