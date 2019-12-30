На проспекте Непокоренных открыто движение после прорыва трубы

Отмечается, что ограничение движения снято досрочно.

Утром в субботу, 18 января, специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" открыли движение по проезжей части проспекта Непокоренных у дома №49. Асфальт восстановлен досрочно, автомобилисты могут воспользоваться всеми тремя полосами движения.

Планировалось, что после замены участка водовода диаметром 900 мм работы по открытию движения и по восстановлению нарушенного благоустройства завершат 19 января.

Напомним, что вечером 12 января на проспекте Непокоренных мощно прорвало трубу с холодной водой. Проезжая часть мгновенно превратилась в реку, в домах Калининского района временно нарушилось водоснабжение. Специалисты приступили к откачке воды и ремонту, переведя горожан на дополнительную схему снабжения. Два дня спустя трубу прорвало снова.

Всего на участке проложили 17 метров нового трубопровода диаметром 900 мм.

Фото: "Водоканал Санкт-Петербурга"