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На проспекте Непокоренных открыто движение после прорыва трубы
Сегодня, 11:24
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fvbykov

На проспекте Непокоренных открыто движение после прорыва трубы

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Отмечается, что ограничение движения снято досрочно.

Утром в субботу, 18 января, специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" открыли движение по проезжей части проспекта Непокоренных у дома №49. Асфальт восстановлен досрочно, автомобилисты могут воспользоваться всеми тремя полосами движения.

Планировалось, что после замены участка водовода диаметром 900 мм работы по открытию движения и по восстановлению нарушенного благоустройства завершат 19 января. 

Напомним, что вечером 12 января на проспекте Непокоренных мощно прорвало трубу с холодной водой. Проезжая часть мгновенно превратилась в реку, в домах Калининского района временно нарушилось водоснабжение. Специалисты приступили к откачке воды и ремонту, переведя горожан на дополнительную схему снабжения. Два дня спустя трубу прорвало снова.

Всего на участке проложили 17 метров нового трубопровода диаметром 900 мм. 

Фото: "Водоканал Санкт-Петербурга"

Теги: водоканал, город, петербург, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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