На украинской ТЭС в Ивано-Франковской области прогремел взрыв

В результате произошедшего пострадали пять человек.

На украинской тепловой электростанции, расположенной в Ивано-Франковской области, произошел взрыв. Об этом сообщили в госслужбе по ЧС страны.

Инцидент произошел вечером 28 ноября, однако известно о нем стало только сегодня. В результате аварии на Бурштынской ТЭС был выведен из строя энергоблок. Кроме того, пострадали пятеро работников станции, двое из которых получили ожоги. Все они были доставлены в медицинское учреждение. Сейчас состояние людей оценивается медиками как стабильное.

На котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла. из сообщения ГСЧС Украины

Уточняется, что из-за ЧП седьмой энергоблок станции пришлось остановить. Его функции взял на себя другой энергоблок. В ведомстве заявили, энергоснабжение региона из-за аварии нарушено не было.

Ранее выживший на шахте "Листвяжная" горноспасатель Заковряшин рассказал о своем спасении.

Фото: Facebook/ДТЕК Бурштинська ТЕС