На Мурманском шоссе "паровозик" добавил водителям проблем и пробок

На трассе ведутся ремонтные работы, но усложняет жизнь водителям не только это.

Днем в воскресенье, 15 августа, на двух участках Мурманского шоссе образовались пробки, вызванные аварией и ремонтными работами. Первый участок – шестикилометровый затор в районе посёлка Приладожский, неподалеку от Синявино, показывают "Яндекс.Карты".

Кроме того, об аварии-"паровозике" из шести машин рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". ДТП располагается рядом с участком затора. Второй затор – на выезде из Петербурга, после поселка Разметелево, там продолжаются ремонтные работы.

Ранее мы сообщали о том, что два 5-летних петербуржца пострадали в разных ДТП.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты", ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб