На Мурманском шоссе из-за ремонта скопилась пробка протяженностью 20 км

По данным "Яндекс.Карт", в сторону Петербурга движение оказалось сильно затруднено. Читатели "Фонтанки" сообщили, что автомобилисты стоят в пробке около двух часов в районе поворота на Жихарево.
На проблемном участке введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Ограничение скорости составляет 40 километров в час.
Работы на Мурманском шоссе стартовали 2 августа. Дорожные службы устраняют колейность, укрепляют обочины и ремонтируют деформационные швы. Завершить ремонт планируется к 15 сентября.
Ранее машины замерли в многочасовом заторе на КАД у Володарского моста.
Фото: Яндекс.Карты
