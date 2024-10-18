  1. Главная
Машины замерли в многочасовом заторе на КАД у Володарского моста
Сегодня, 21:28
Вечерний час пик в Петербурге парализовали аварии и проверки ГАИ.

Движение по внутреннему кольцу КАД вечером 14 августа оказалось сильно затруднено. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в районе Володарского моста образовалась многокилометровая пробка. 

По предварительной информации, причиной стали около пяти дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных на участке в сторону метро "Ломоносовская". К затору также привели проверки грузовиков сотрудниками ГАИ.

Затор начался в вечерний час пик и протянулся вдоль Народной улицы. На отдельных отрезках трассы движение практически остановилось. Свободный проезд отмечается лишь в районе проспекта Славы, однако до него автомобилистам приходится объезжать две круговые развязки.

Ранее на Piter.TV: благоустройство пляжа "Детский" продолжается в Курортном районе. 

Фото: скриншот сервиса "Яндекс.Карты"

