На Московском проспекте всю воду после коммунальной аварии отвели в канализацию

Движение общественного транспорта восстановили.

На Московском проспекте сегодня вечером, 22 марта, произошел потоп. Около Рощинской улицы прорвало трубу. Всю воду после коммунальной аварии отвели в канализацию. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

На место аварии прибыли аварийные бригады. Специалисты локализовали вытекание.

Движение общественного транспорта по Московскому проспекту восстановлено. Однако на время работ три нежилых дома отключили от централизованной системы холодного водоснабжения.

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Видео: Телеграм / Водоканал

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург