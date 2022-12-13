В Колпино дебошир устроил стрельбу в общежитии

Мужчину доставили в 55-й отдел полиции. Выяснилось, что шумного соседа уже привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство.

В Колпинском районе мужчина напугал жителей общежития. Он устроил стрельбу в квартире на Заводском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел сегодня, 22 марта. В полицию обратились жильцы дома. Они рассказали, что слышали выстрелы. В результате случившегося никто не пострадал.

По "горячим следам" росгвардейцы задержали хулигана. У него изъяли ружье "ИЖ-27". Патроны не были заряжены дробью или пулей.

Мужчину доставили в 55-й отдел полиции. Выяснилось, что шумного соседа уже привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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Фото: Piter.tv