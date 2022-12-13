На Московском проспекте прорвало трубу

В результате случившегося в районе произошел затор.

На Московском проспекте произошел потоп. По словам очевидцев, около Рощинской улицы прорвало трубу. В результате случившегося в районе произошел затор. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

На место аварии уже прибыли аварийные бригады. Специалисты "Водоканала" занимаются локализацией вытекания.

Общественный транспорт пустили в объезд. С 19:00 из-за аварийной ситуации на сетях коммуникаций на Московском проспекте, д.133, было отведено троллейбусное движение. Трамвай №29 следует до станции "Проспект Славы", трамвай № 43 едет до остановки "Проспект Юрия Гагарина".

Троллейбусы следуют: №№15, 17 - до к/ст "Советский пер.", №№24,26 - до к/ст "ст.м.Электросила", №44 - до пл.Конституции. Пресс-служба компании "Организатор перевозок"

Подробности уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб