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В метро Петербурга появились новые схемы метро
Сегодня, 18:42
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В метро Петербурга появились новые схемы метро

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На картах есть информация о временном ремонте на  "Чернышевской" и "Ладожской".

Жители Северной столицы рассказали, что в петербургской подземке появились обновленные схемы метро. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

В связи с изменениями в системе городского транспорта власти региона распорядились обновить все схемы линий метрополитена. 

На картах отметили закрытые станции метро. Так, на схемах есть информация о временном ремонте на  "Чернышевской" и "Ладожской".

Кроме того, на схему добавили один железнодорожный маршрут "Витебский вокзал" – "Павловск". 

Установку новых карт метро планируют закончить до 9 апреля.

Ранее на Piter.tv:  вход на станцию "Черная речка" ограничат из-за капремонта эскалатора до 26 мая.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург

 

 

Теги: метро петербурга, новая схема метро, ремонт станций метро, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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