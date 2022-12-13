В метро Петербурга появились новые схемы метро

На картах есть информация о временном ремонте на "Чернышевской" и "Ладожской".

Жители Северной столицы рассказали, что в петербургской подземке появились обновленные схемы метро. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

В связи с изменениями в системе городского транспорта власти региона распорядились обновить все схемы линий метрополитена.

На картах отметили закрытые станции метро. Так, на схемах есть информация о временном ремонте на "Чернышевской" и "Ладожской".

Кроме того, на схему добавили один железнодорожный маршрут "Витебский вокзал" – "Павловск".

Установку новых карт метро планируют закончить до 9 апреля.

Ранее на Piter.tv: вход на станцию "Черная речка" ограничат из-за капремонта эскалатора до 26 мая.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург