На Московском проспекте сожгли Jaguar XF бывшего хоккеиста Гимбатова

Появились подробности ночного поджога.

Правоохранительные органы Петербурга разыскивают поджигателя машин. По данным полиции, злоумышленник заставил гореть автомобиль бывшего хоккеиста из СКА Пахрудина Гимбатова. Пламя в транспортном средства разгорелось еще 13 октября. Оперативники подозревают, что преступнику не удалось уйти не опалившимся. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

По мнению представителей закона, "Ягуар" спортсмена подожгли. Сам нарушитель скорее всего пострадал из-за ожогов лица. Он мог обратиться за медицинской помощью. Сейчас эта информация проверяется. Сотрудники ведомства спрашивают работников ближайших аптек и травмпунктов.

Напомним. что неизвестный молодой человек поджег иномарку при помощи зажигательной смеси. Инцидент произошел во дворе 155 дома по Московскому проспекту. Полиция основывается на записи с камеры видеонаблюдения, которая засекла момент преступления. На кадрах видно, что петербуржец не был уверен в том, что его устройство сработает, поэтому подошел как можно ближе к машине. В результате пламя случайно могло достать до него.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.tv писал о том, что вечером на Маршала Блюхера сгорел автомобиль.

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