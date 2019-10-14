Вечером на Маршала Блюхера сгорел автомобиль

Из-за пожара дорогу временно закрыли для движения автотранспорта.

Вечером 14 октября на проспекте Маршала Блюхера загорелась иномарка. Из-за инцидента участок дороги был временно перекрыт. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Шевроле загорелось около дома №45. На место прибыли экстренные службы. О причинах возгорания пока неизвестно.

Авто удалось потушить, однако салон практически полностью выгорел. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ТРЦ в Приморском районе остался без света.

Видео: Piter.TV