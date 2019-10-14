Вечером на Маршала Блюхера сгорел автомобиль

Вечером 14 октября на проспекте Маршала Блюхера загорелась иномарка. Из-за инцидента участок дороги был временно перекрыт. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.
Шевроле загорелось около дома №45. На место прибыли экстренные службы. О причинах возгорания пока неизвестно.
Авто удалось потушить, однако салон практически полностью выгорел. О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что ТРЦ в Приморском районе остался без света.
Видео: Piter.TV
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