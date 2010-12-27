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ТРЦ в Приморском районе остался без света
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ТРЦ в Приморском районе остался без света

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Посетители были вынуждены выйти на улицу.

Вечером 14 октября в торгово-развлекательном центре "Питерлэнд"  выключился свет. Об этом сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

По словам очевидцев, у выхода собралась "пробка". Посетителей ТРЦ эвакуировали из здания. Пользователь ВКонтакте Женя Гаврилин написал о том, что ворота паркинга пришлось открывать вручную. 

По данным издания "78.ru", в торговом комплексе произошла авария на энергоблоке.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в старой квартире на Марата обрушился потолок

Фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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