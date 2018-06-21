В старой квартире на Марата обрушился потолок

Неприятность случилась вчерашним утром. Обошлось без травм.

Утро 13 октября в квартире на улице Марата началось не с кофе, а с обрушения потолка. Фотографии неприятного осыпавшегося сюрприза на кухне выложила в соцсети пострадавшая петербурженка, хозяйка квартиры.

Женщина осталась в смешанных чувствах. С одной стороны, никто из домочадцев не пострадал, а кроме самой хозяйки в квартире живут тяжело больная 89-летняя бабушка и инвалид третьей группы. С другой, хозяйка сетует на обрушение после недавнего ремонта и не знает, стоит ли выяснять отношения с соседствующей сверху коммунальной квартирой, которая, говорит петербурженка, уже дважды их затапливала.

По словам женщины, аварийная служба помочь не приехала, посоветовав закрыть дверь на кухню "и спать дальше, раз вода не капает". Спасли жильцов МЧС.

Петербурженка считает, что старый фонд страдает постоянными потопами и обвалами потолка и никак не улучшает качество жизни.

Ранее жители дома Бака показали клад, найденный в "тайной комнате".

Фото: Natalia Fershukova / "ВКонтакте"