На Московском проспекте сожгли "Ягуар" бывшего хоккеиста Пахрудина Гимбатова

Ущерб составил 1,4 миллиона рублей.

В Петербурге сожгли иномарку бывшего хоккеиста "Северстали" Пахрудина Гимбатова. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Автомобиль , вспыхнул 13 октября в 03:23 у дома 155 по Московскому проспекту, на углу с Кузнецовской улицей. Ущерб составил 1,4 миллиона рублей. На фасаде дома установлена камера видеонаблюдения, видеозапись изъята.

По данному инциденту возбудили уголовное дело по статье "умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества".

На прошлой неделе в Уманском переулке под утро сгорел ВАЗ.

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