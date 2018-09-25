  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Московском проспекте сожгли "Ягуар" бывшего хоккеиста Пахрудина Гимбатова
Сегодня, 9:37
124
nastya960

На Московском проспекте сожгли "Ягуар" бывшего хоккеиста Пахрудина Гимбатова

0 0

Ущерб составил 1,4 миллиона рублей.

В Петербурге сожгли иномарку бывшего хоккеиста "Северстали" Пахрудина Гимбатова. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Автомобиль , вспыхнул 13 октября в 03:23 у дома 155 по Московскому проспекту, на углу с Кузнецовской улицей. Ущерб составил 1,4 миллиона рублей. На фасаде дома установлена камера видеонаблюдения, видеозапись изъята.

По данному инциденту возбудили уголовное дело по статье "умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества".

На прошлой неделе в Уманском переулке под утро сгорел ВАЗ.

Фото: pixabay 

Теги: пахрудин гимбатов, пожожгли, ягуар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии