В Уманском переулке под утро сгорел ВАЗ

Петербуржцы не пострадали.

В Красногвардейском районе Петербурге сотрудники ГУ МЧС 10 октября тушили ВАЗ. Машина загорелась около 5:30 утра. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. По сведениям от местных жителей, пламя загорелось вблизи 72 дома по Уманскому переулку. Кроме машины отечественного автопрома больше ничего не пострадало. Внутри машины людей не было. Огонь не успел перекинутьс на сосдние объекты.

На ликвидацию возгорания у спасателей ушло около получаса. За это время транспортное средство полностью выгорело. В работах принимали участие два пожарных расчета: 8 человек личного состава ГУ МЧС и две единицы спецтехники.

В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.

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Фото: Piter.tv

