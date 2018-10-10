В Буграх сгорели три автомобиля

Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Во Всеволожском районе Ленинградской области сгорели три автомобиля. Транспортные средства заполыхали в ночь на 10 октября. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Инцидент произошел во дворе дома 27 по Петровскому бульвару в Буграх. Там располагается жилой комплекс "Энфилд". Две иномарки полностью повреждены, еще одна опалена наполовину. Сейчас соседи пытаются понять, кто же виноват в ситуации. Они предполагают, что пожар мог быть вызван поджогом, неаккуратно сброшенным с балкона окурком или коротким замыканием в одной из машин.

Ранее Piter.tv писал о том, что правительственный автомобиль увезли на эвакуаторе после ДТП у Смольного.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

