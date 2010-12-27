Правительственный автомобиль увезли на эвакуаторе после ДТП у Смольного

После столкновения легковушек никто не пострадал.

В первой половине дня 9 октября около Смольного собора иномарка с правительственными номерами попала в ДТП. Машину увезли на эвакуаторе.

Инцидент случился около 13:00 на Лафонской улице. В результате аварии никто не пострадал, но оба автомобиля повредили боковую часть.

По данным СМИ, за рулем правительственной Хендэ находился водитель автотранспортного предприятия "Смольнинское".

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Выборгском районе мусоровоз сбил пенсионера.

Фото: А.Федоров / Википедия