На месте работают медики и полицейские.

В среду, 9 октября, в Выборгском районе мусоровоз сбил пенсионера. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на углу Придорожной аллеи и Есенина. О состоянии дедушки ничего неизвестно. На месте работают медики и полицейские.

Там все полицейские и кареты скорой окружили. Видимо, серьезно рассказывают очевидцы

На кадрах видно. что пенсионер лежит у мусоровоза. Рядом стоит полицейский.

Причины ДТП выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что в Ломоносовском районе маленькая девочка погибла под колесами автомобиля.

Фото:дтп и чп петербург/вк