В среду, 9 октября, в Выборгском районе мусоровоз сбил пенсионера. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Инцидент произошел на углу Придорожной аллеи и Есенина. О состоянии дедушки ничего неизвестно. На месте работают медики и полицейские.
Там все полицейские и кареты скорой окружили. Видимо, серьезно
рассказывают очевидцы
На кадрах видно. что пенсионер лежит у мусоровоза. Рядом стоит полицейский.
Причины ДТП выясняются.
Ранее мы сообщали о том, что в Ломоносовском районе маленькая девочка погибла под колесами автомобиля.
Фото:дтп и чп петербург/вк
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