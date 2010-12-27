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В Выборгском районе мусоровоз сбил пенсионера 
Сегодня, 17:53
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IRINA_CHALKINA

В Выборгском районе мусоровоз сбил пенсионера 

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На месте работают медики и полицейские.

В среду, 9 октября, в Выборгском районе мусоровоз сбил пенсионера. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Инцидент произошел на углу Придорожной  аллеи и Есенина. О состоянии дедушки ничего неизвестно. На месте работают медики и полицейские. 

Там все полицейские и кареты скорой окружили. Видимо, серьезно

рассказывают очевидцы

На кадрах видно. что пенсионер лежит у мусоровоза. Рядом стоит полицейский. 

Причины ДТП выясняются. 

Ранее мы сообщали о том, что в Ломоносовском районе маленькая девочка погибла под колесами автомобиля.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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