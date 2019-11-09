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Деды Морозы устроили заплыв по Мойке

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Они передвигались на гидроциклах и напоминали горожанам о скором наступлении Нового года.

В субботу 9 ноября петербуржцы смогли увидеть необычное представление. Несколько десятков людей, переодевшись в костюмы Дедов Морозов проехались по водам реки Мойки на гидроциклах. Их сопровождала громкая музыка и радостное настроение. Видео с заплывом новогодних персонажей опубликовали в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Напомним, что год назад 5 ноября жители Северной столицы уже наблюдали подобный перформанс.

Ранее мы сообщали, что на Мойке утром 9 ноября  доцент Олег Соколов попытался избавится от останков своей сожительницы.

Видео: vk.com/spb_today /Виктория Смирнова

Теги: гидроцикл, дед мороз, мойка, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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