В Петербурге заметили Деда Мороза и Снегурочку на гидроциклах

В понедельник, 5 ноября, жители Санкт-Петербурга заметили в водоемах города персонажей новогоднего фольклора – Деда Мороза и Снегурочку. Зимние герои предстали перед петербуржцами на гидроциклах. Видео того, как водные глади рассекают аквабайки под управлением знаменитого деда и внучки горожане выложили в сеть.

"Казалось бы 4 ноября на календаре, а деды морозы уже "приплыли"! Это Питер..."

"Видимо скоро Новый год! Деды Морозы со Снегурочками поехали по Мойке. Видимо за подарками! Гуляли сегодня по городу и увидели такую картину. Погода сегодня была великолепная, даже не вериться, что на улице ноябрь"

"Деды Морозы слишком рано в город приехали, лед еще не встал"

-прокомментировали увиденное в социальных сетях