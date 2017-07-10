Судно "Академик Федоров" отправится в Антарктику на 200 дней

Для обеспечения работы антарктических станций и выполнение научных программ на борт погрузят более 1200 тонн различных грузов.

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета озвучил дату отправки судна "Академик Федоров" в экспедицию к берегам Антарктики. Вояж ученых запланирован на 7 ноября. Об этом сообщается на сайте института.

64-й антарктический рейс корабля продлится 200 дней до 2 июня 2019 года. В экспедицию отправится 100 человек личного состава. Для обеспечения работы антарктических станций и выполнение научных программ борт оснастят более 852 тонной дизельного топлива, 67 тонной продовольствия и научное оборудование.

Экспедиция пройдет в два этапа. Первый завершится в середине марта в порту Кейптаун, куда на рейсовых самолётах прибудут участники зимовочного состава станций Новолазаревская и Беллинсгаузен. На этом этапе судно обеспечит снабжение и смену зимовочного состава станций Новолазаревская и Беллинсгаузен, а также завершение сезонных операций на этих станциях и сезонных базах Молодёжная и Гора Вечерняя, рассказали в институте.

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