Беглов и Макоров призвали народ России быть единым, чтобы оставаться великой страной

В Петербурге отмечают День Народного единства.

Во время праздничной программы в БКЗ "Октябрьский" в честь Дня народного единства с торжественной речью выступил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".



Градоначальник города сказал присутствующим, что России является великой страной, и всегда одерживала победу, когда народ был един. Он отметил, что Петербург – это красивый и культурный, в котором силен собственный дух.



К словам врио губернатора присоединился председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, сказавший, что Россия всегда будет оставаться великой державой, пока ее граждане будут едины и будут понимать ответственность за судьбу России. В рамках мероприятия перед собравшимися выступили национальные ансамбли регионов России вместе с популярными исполнителями и творческими коллективами.

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Фото: gov.spb.ru