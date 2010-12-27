В Петропавлоской крепости прошли торжественные мероприятия в честь Дня народного единства

Гвоздем программы стал развод роты почетного караула Западного военного округа.

В воскресенье, 4 ноября, в честь Дня народного единства в Петропавловской крепости прошли торжественные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Гвоздем программы стал развод роты почетного караула Западного военного округа. Перед этим из пушки Нарышкина бастиона сделали торжественный выстрел и вынесли флаг РФ, флаг Петербурга и знамя вооруженных сил Российской федерации. В пресс-службе рассказали, что почетный караул показал собравшимся уникальные строевые приемы с оружием. Также отмечается, что военнослужащие вышли на развод в особой зимней парадной форме сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота.

Ранее мы писали, что в день праздника в Петербурге не будут разводить мосты. С полной программой мероприятия вы можете ознакомиться в нашем материале.