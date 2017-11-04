День народного единства в Петербурге: программа мероприятий

Piter.TV публикует топ-10 лучших событий, которые можно посетить жителям и гостям города на Неве с 3 по 5 ноября.

В воскресенье, 4 ноября, вся Россия будет отмечать День народного единства. Праздничные мероприятия пройдут и в Северной столице. Piter.TV публикует топ-5 лучших событий, которые можно будет посетить жителям и гостям города с 3 по 5 ноября.

Куда сходить в Петербурге на ноябрьские праздники?

Фестиваль света на Дворцовой площади

В течение трех дней, 3, 4 и 5 ноября, на территории Московского парка Победы пройдет грандиозное шоу под названием "Фестиваль света". Жителей и гостей города ждет яркая мультимедийная программа в формате 3D, световое и лазерное шоу с участием квадрокоптеров.

В этом году основной темой фестиваля стали достижения в области спорта, космоса и цифровых технологий. Особое внимание будет уделено одной из площадок мероприятия — СКК "Петербургский" — символу спортивных побед страны. Время работы инсталляций с 18:00 до 23:30.

"Ночь Искусств" в Санкт-Петербурге

В ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге пройдет Всероссийская акция "Ночь искусств". В этом году ее слоганом станет "Искусство объединяет". Музеи, театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы приглашают петербуржцев и гостей города на интересные встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами. Для участников акции будут работать мастер-классы. Все желающие смогут посетить концерты и кинопоказы. Организаторы подготовили конкурсы, викторины и экскурсии. Подробнее о событии вы можете прочитать на официальном сайте мероприятия https://artnight.culture.ru/

КиноНочь в "Люмьер-Холле"

"Люмьер-Холл" регулярно проводит тематические киноночи. В огромном кинозале, со стенами и колонами, оборудованными экранами, зрители могут почувствовать себя героями любимых киносюжетов. Вся обстановка затягивает в яркую кинематографическую реальность. Создается эффект зазеркалья.

В ноябрьские праздники КиноНочь в "Люмьер-Холле" можно будет посетить 3 и 4 ноября. В субботу покажут три работы Хаяо Миядзаки: "Унесённые призраками", "Ветер крепчает", и "Ведьмина служба доставки". В воскресенье, 4 ноября, вас захватит тема космоса: "Интерстеллар" и "Аполлон 13".

Выставка живописи Дмитрия Кустановича

На ноябрьские праздники можно совершенно бесплатно посетить выставку известного петербургского художника Дмитрия Кустановича. Его считают основоположником пространственного реализма. В своем творчестве автор обращается к широкому диапазону тем, сюжетов и мотивов. Ключевые идеи имеют глубокую связь с традиционным русским художественным мировосприятием и религиозной философией.

Картины выставлены в Галерее Кустановича. Выставка работает ежедневно с 12:00 до 20:00.

Представления для детей и взрослых в Планетарии №1 Санкт-Петербурга

В воскресенье, 4 ноября, с 10 до 22:00 жители и гости города могут посмотреть уникальную программу в Планетарии №1. Открывает ее авторский фильм о перерождении старинного газгольдера, возникновении Вселенной и освоении космоса.

Далее последует удивительное путешествие по Солнечной системе и фильм "Призрак Вселенной: в Поисках Темной Материи" о секретах темной материи — от Большого Взрыва до попыток ее обнаружения в Большом Адронном Коллайдере.

Для самых маленьких любителей космоса покажут мультик "Мышата и Луна". Пип и Скрип задаются вопросом: кто же ест сияющий на небе Лунный сыр?

О новейших открытиях и уникальной космической миссии к ядру кометы 67Р Чурюмова-Герасименко расскажет фильм "Розетта". Со стоимостью и расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте Планетария https://www.planetarium.one/

День народного единства в Петербурге: программа празднования

Традиционным полуденным выстрелом пушки с Петропавловской крепости будет дан старт празднованию Дня народного единства в Петербурге. В воскресенье, 4 ноября, на плацу Нарышкина бастиона состоится развод роты почетного караула Западного военного округа.

В 13:00 в БКЗ "Октябрьский" состоится торжественное открытие Фестиваля народных промыслов и ремесел России. В нем примут участие члены Правительства Петербурга. В 14:00 здесь же начнется праздничный концерт.

В этот день по всему городу пройдут легкоатлетические забеги и другие спортивные соревнования. Жители города смогут посетить концерты и выставки у себя на районах.

Фото: visit-petersburg.ru, pixabay.com, culture.ru, dkust.com