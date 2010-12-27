С 4 на 5 ноября не будут разводить петербургские мосты

Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года, мосты никогда не разводятся в нерабочие праздничные дни Российской Федерации.

В Санкт-Петербурге в праздничный день не будут разводить мосты, то есть в ночь с 4 на 5 ноября мосты будут сведены. Об этом сообщает пресс-служба "Мостотрест".

Такие изменения действуют в связи с празднованием дня народного единства, который в России приходится на 4 ноября. Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года, мосты никогда не разводятся в нерабочие праздничные дни Российской Федерации.

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Фото: Елена Маковоз/ ВК