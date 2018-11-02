Комедии Гайдая, оливье и борщ объединяют россиян

ВЦИОМ опросил россиян в преддверии дня народного единства о главных символах страны.

В преддверии Дня народного единства ВЦИОМ опросил граждан России, что же они считают символом нашего единства. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Опрошенные называли самые знаковые произведения литературы, музыку, блюда и праздники.

Самыми знаковыми песнями, которые объединяют россиян, стали государственный гимн, а также "День Победы" и "Катюша". Самым важным праздником – День Победы (так ответили 63% опрошенных).

Говоря о блюдах, которые присутствуют почти на каждом столе российского гражданина, опрошенные назвали оливье (более 50%), 28% считают, что на столе не обходится без пельменей и селедкой под шубой, каждый пятый россиянин считает борщ главной национальной едой.

Среди любимых фильмов - "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Москва слезам не верит", а также комедии Леонида Гайдая. 11% россиян считают, что жителей нашей страны объединяет книга "Война и мир", 4% назвали произведения Пушкина, 3% роман-эпопею Михаила Шолохова "Тихий Дон".

Ранее на Piter.TV: ВЦИОМ: каждый десятый россиянин оценивает свое положение в обществе как "выше среднего".

Видео: ВК