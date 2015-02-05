Деды Морозы и Снегурочки вылетели из Пулково после затяжных задержек

Сказочные пассажиры разлетелись по России после улучшения обстановки.

Пассажиры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек смогли вылететь из аэропорта Пулково после серии задержек рейсов, связанных с погодными условиями и ограничениями в других регионах. Об этом сообщила пресс-служба петербургского аэропорта.

В аэропорту уточнили, что за утро 31 декабря из Петербурга вылетели шесть пассажиров в костюмах Деда Мороза во Владикавказ, восемь — в Краснодар, один — в Калининград, пятеро — в Москву и двое — в Ставрополь.

Ранее пассажиры в праздничных костюмах ожидали отправления своих рейсов у стоек регистрации. Вылеты были отложены из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропортах назначения и позднего прибытия воздушных судов.

Дополнительно в аэропорту напомнили об акции авиакомпании "Победа", в рамках которой с 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года пассажиры в костюмах Деда Мороза или Снегурочки могут получить билет по России за один рубль при наличии свободных мест на рейсе после завершения регистрации. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверки по факту массовых задержек авиарейсов. По данным надзорного ведомства, в Пулково задержаны 34 рейса на вылет в Архангельск, Волгоград, Душанбе, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Курган, Москву, Мурманск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Самару, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Уфу и Худжанд.

В аэропорту Храброво задержан 21 рейс в Екатеринбург, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Шарм Эль Шейх, один рейс отменен.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге был задержан мужчина, который рассекал на гидроцикле по Неве в костюме Деда Мороза.

Фото: ВКонтакте / Российский Дед Мороз