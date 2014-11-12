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На Могилевском мосту в центре города ограничат движение до 18 сентября
Сегодня, 15:23
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На Могилевском мосту в центре города ограничат движение до 18 сентября

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Ограничения вводятся в связи с ремонтом дорожного покрытия.

В центре Петербурга на Могилевском мосту ограничат движение с 11 по 18 сентября. Об этом сообщили 10 сентября в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Ограничения вводятся в связи с ремонтом дорожного покрытия. Также с 13 по 20 сентября меры будут действовать на Кооперативной улице в Петергофе. На участке будут поэтапно ограничивать и закрывать движение.

Недавно Piter.tv писал, что на КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы. Рабочие будут устранять колейность покрытия.

Ранее на КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом с 4 по 15 сентября перекроют две полосы движения. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Фото: Piter.tv

Теги: могилевский мост, ограничение движения, ремонт дорог
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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