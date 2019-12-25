На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы

Рабочие будут устранять колейность покрытия.

С субботы, 11 сентября, до следующей субботы, 18 сентября, на КАД на участке между Большим Обуховским мостом через реку Нева (вантовый мост) и транспортной развязкой на пересечении с Софийской улицей (км 57+077 – км 59+556 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в пятницу, 10 сентября.

Сообщается, что рабочие будут устранять колейность покрытия на второй полосе, поэтому первую и вторую полосы перекроют, а на третьей и четвертой введут ограничение скорости в 50 км/ч. Ремонт будет вестись в круглосуточном режиме, в две смены.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы писали, что вечером 9 сентября пробки на дорогах Петербурга достигли 7 баллов.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"