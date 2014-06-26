Стало известно, когда перекроют полосы движения между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом

Водителей просят обращать внимания на знаки, ограждения, световую сигнализацию и информацию на табло.

На КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом с 4 по 15 сентября перекроют две полосы движения. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что перекрыты будут первая и вторая полоса на данном участке. На третьей и четвертой введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Ремонтировать дорогу будут круглосуточно, специалисты будут работать в две смены. Однако сроки сдачи могут сдвинуть по причине неблагоприятных погодных условий.

Водителей просят обращать внимания на знаки, ограждения, световую сигнализацию и информацию на табло.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургский лихач Валера Бес королем проехался по закрытой полосе КАД.

Фото: Piter.tv