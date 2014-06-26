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Стало известно, когда перекроют полосы движения между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом
Сегодня, 11:06
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Стало известно, когда перекроют полосы движения между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом

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Водителей просят обращать внимания на знаки, ограждения, световую сигнализацию и информацию на табло.

На КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом с 4 по 15 сентября перекроют две полосы движения. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что перекрыты будут первая и вторая полоса на данном участке. На третьей и четвертой введут ограничение скорости до 50 км/ч. 

Ремонтировать дорогу будут круглосуточно, специалисты будут работать в две смены. Однако сроки сдачи могут сдвинуть по причине неблагоприятных погодных условий. 

Водителей просят обращать внимания на знаки, ограждения, световую сигнализацию и информацию на табло.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургский лихач Валера Бес королем проехался по закрытой полосе КАД. 

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: дороги, кад, пробки
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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